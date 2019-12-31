Başkan Engin çalışanların yeni yılını kutladı
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Başkan Engin çalışanların yeni yılını kutladı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, çalışanlarının yeni yılını kutladı.

31.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:03
Başkan Engin çalışanların yeni yılını kutladı

Önce şantiye tesislerinde, sonra ana binada personelle buluşan Başkan Engin "2020 yılının hepimiz için daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm halkımız için sağlık ve diliyorum" dedi.

YENİ PROJELERDEN BAHSEDİLDİ

Belediyesi Şantiye Tesisleri'nde işçilerle bir araya gelen Başkan , çalışma arkadaşlarıyla tek tek tokalaştı. Narlıdere için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Engin, yeni yıl için sağlık ve huzur dileklerinde bulundu. İkinci buluşma ise belediye binasında gerçekleşti. Belediye katlarını gezen Başkan Ali Engin, bürokratların ve çalışanların yeni yılını kutladı.

"SAĞLIK VE HUZUR DİLİYORUM"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ''Yeni bir yıla giriyoruz, daha güzel bir Narlıdere için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2020 yılında da sizlerle birlikte sevgi, hoşgörü ve insanlık adına hizmet etmeye devam edeceğiz. Alın terinin ve emeğin her daim yanında olacağız.Yeni yılınsizlere ve ailelerinize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
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