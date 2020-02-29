Başkan Emre'den İdlib şehitleri için taziye mesajı

29.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:17

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Suriye'de Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonrasında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz için taziye mesajı yayımladı.



Belediye Başkanı Emre, yayımladığı mesajında, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için gerek ülkemizde, gerekse sınırlarımız dışında menfur terör örgütlerine karşı tek vücut olmaya devam edeceğiz. İdlib bölgesinde Kahraman Mehmetçiğimize karşı yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum.



Bu hain saldırıda şehadet mertebesine ulaşan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'dan rahmet, menfur saldırıda yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA