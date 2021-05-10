Başkan Doğruer, 'güzel günler yakında
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Başkan Doğruer, 'güzel günler yakında

Başkan Doğruer, 'güzel günler yakında
Bültenler - Haberler | Güncel

Kınık Belediye Başkanı Dr.Sadık Doğruer, tam kapanma sürecinde Kınıklılara uyarıda bulundu.

Bu zorlu pandemi sürecinden çıkıp, güzel günlere kavuşmaya az kaldığını belirten Başkan Doğruer, "Bizler bu dönemde salgınla mücadele ederek, süreci birlikte atlatacağız" dedi.

Koronavirüs nedeniyle Kınıklılara, bir süre daha evde kalmaları gerektiğini ve bu konuda sabırlı olmaları konusunda uyarıda bulunan Başkan Doğruer, "Bu zor günler ancak birlik olmakla sona erecek. İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında da birlikte olamamanın üzüntüsü içerisindeyiz .İftar yemeklerimizde,ramazan etkinliklerimizde hemşehrilerimizle buluşmalarımızı,bizler de çok özledik. Kınıklı hemşehrilerimden yeniden o günlere kavuşmamız için sabırlı ve tedbirli olmalarını istiyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde sağlıklı günlere koşacağız" şeklinde konuştu.

"Tam kapanma sürecinde bütün önlemlerimizi aldık"

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Kapanma sürecinde, belediyemiz tüm personelimizle , değerli Kınıklılar için sahada ve hizmetteler. Bu zor günleri tedbirlere uyarak dayanışma ruhuyla atlatacağız. Sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle "dedi.

Kaynak: Bültenler

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