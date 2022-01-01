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Başkan Doğru esnafın yeni yılını kutladı

Başkan Doğru esnafın yeni yılını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yeni yılın son saatlerinde esnafı ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yeni yılın son saatlerinde esnafı ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Başkan Doğru, Kaymakam Ömer Sevgili ile birlikte 2021 yılının son gününde esnafı ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Doğru, başta esnaflar olmak üzere tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Doğru ve Sevgili, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleriyle birlikte asayiş uygulamasına katılarak, sürücülerin yeni yılını kutladı.

Gezi ve denetimlere, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz da katıldı. - GAZİANTEP

Başkan Doğru esnafın yeni yılını kutladı

Başkan Doğru esnafın yeni yılını kutladı

Başkan Doğru esnafın yeni yılını kutladı

Başkan Doğru esnafın yeni yılını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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