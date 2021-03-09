Başkan Deveciler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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Başkan Deveciler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

09.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:15
Başkan Deveciler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Başkan Deveciler, Kılıçdaroğluna, ilçe genelinde yapılarak tamamlanan projeler hakkında ve yapılacak projelerle ilgili sunum yaparak kendisini tek tek bilgilendirdi.

CHP Genel Merkezinde Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu; Burhaniye'yi yakından takip ettiğini ve ilçenin yapılan projelerle köklü bir değişime imza attığını belirterek, bölgede proje uygulama olarak Burhaniye'nin ön planda yer aldığını ifade etti.

Başkan Deveciler'in projelerle ilgili sunumunu dikkatle inceleyen Kılıçdaroğlu, Deveciler'e; yapılan projelerin, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı taşıdığı ve çok yerinde hizmetler olduğunu belirtti. İlçeyi uzun vadeli hizmetlerle daha yaşanılabilir şekilde planlamasından dolayı Başkan Deveciler'e teşekkür eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Burhaniye'nin yatırımlar ve hizmetler bakımından son zamanlarda adını sıkça duyduğunu da sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme haricinde Başkan Deveciler CHP Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcılarıyla görüşmeler yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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