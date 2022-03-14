Başkan Deveci'den sağlıkçılara çiçek jesti

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kent genelinde çalışan sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı özel mesajının yer aldığı çiçek sürprizi ile kutladı.

Başkan Cemil Deveci, Atakum'da çalışan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı özel mesajının yer aldığı çiçek sürprizi ile kutlayarak, sağlıkçılara jest yaptı. Zor koşullarda hizmet veren ve özellikle pandemi döneminde ağır bir yükü omuzlayan sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı'nda çiçek sürprizi yapan ekipler, sağlıkçılara başarılar diledi.

Belediyenin zabıta ekipleri, kent genelindeki sağlık kurumlarında çalışan doktor, hemşire ve sağlık görevlilerini Başkan Deveci'nin kutlama mesajının yer aldığı çiçeklerle ziyaret etti. Görevliler, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin "Yaşatmak için savaşan ve bu uğurda gösterdikleri fedakarlıklara minnettar olduğumuz tüm kahraman sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım" mesajının yer aldığı çiçekleri sağlık çalışanlarına takdim etti.

Günün erken saatlerindeki çiçek sürprizi ile son derece memnun olan sağlık emekçileri, Başkan Deveci'ye jesti için teşekkür ettiler. - SAMSUN