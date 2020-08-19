Başkan Demirtaş: "Zabıta belediyenin dışa yansıyan yüzüdür"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Demirtaş: "Zabıta belediyenin dışa yansıyan yüzüdür"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Zabıta personeli belediyenin dışa yansıyan yüzüdür.

Başkan Demirtaş:
19.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:21

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Zabıta personeli belediyenin dışa yansıyan yüzüdür. Bu doğrultuda zabıta, sadece ceza yazan bir birim olarak değil, insana sevgiyle yaklaşan, ahlakıyla, dengeli ve kararlı davranışıyla, kanunlar ve mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getiren bir birim olmalıdır" dedi.

İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, Zabıta Müdürlüğü personeli ile koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yaptı. Yapılan toplantıda kaldırım işgali, seyyar satıcı, görüntü kirliliği, hijyen, denetim, dilenci sorunu gibi birçok sorun ele alındı.

Ramazan Bayraktar zabıtalara şu sözlerle hitap etti: "Koordinasyon toplantısının her ay yapılması, sorunların çözümü konusunda daha hızlı ve pratik adımların atılmasında en etkili yöntemlerden biri olduğunu söyledi. Pandemi önlemleri altında gerçekleşen toplantıda Zabıta Müdürlüğünün yapacağı çalışmalar planlanarak, yaşadığımız şehrin göz bebeği konumunda olan İlkadım ilçemizde karşılaşılan problemleri görüş alışverişinde bulunarak çözüme kavuşturacağız."

Zabıta Müdür Vekili Şerif Bahar ise, "İlçe halkının rahatı ve huzuru için, huzurlu bir biçimde yaşamlarını devam ettirebilmesi için en iyi şekilde görev yapması gereken birimlerden bir tanesiyiz. Kamu düzenini sağlamak için zabıta çalışır. Halk sağlığı için zabıta gayret eder. Vatandaşlarımızın huzuru için zabıta devriye girer. Kenti yaşanılabilir hale gelmesinde zabıtanın büyük emeği ve gayreti vardır. Önceliğimiz hiç kimsenin mağdur olmamasıdır" diye konuştu.

"İnsana sevgiyle yaklaşan..."

Personelin kurum içi görev ve sorumluluklarının da masaya yatırıldığı toplantıda iş disiplini ve sorumluluk bilincine yönelik vatandaşlardan gelen istek ve önerilerde değerlendirildi. Konu ile ilgili görüşü sorulan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da, "Zabıta personeli belediyenin dışa yansıyan yüzüdür. Bu doğrultuda zabıta, sadece ceza yazan bir birim olarak değil, insana sevgiyle yaklaşan, ahlakıyla, dengeli ve kararlı davranışıyla, kanunlar ve mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getiren bir birim olmalıdır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı Ekonomi
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri...
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Magazin
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada 3. Sayfa
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor Ekonomi
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Politika
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi 'derin endişe ve üzüntüyle' karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi "derin endişe ve üzüntüyle" karşılıyoruz
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hacı Bektaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ozan Güven Nihat Doğan Yeşim Salkım Burak Özçivit
Spor Metin Oktay Süleyman Seba Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Bursa Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Başkan Demirtaş: "Zabıta belediyenin dışa yansıyan yüzüdür" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 10:51:51. #1.15#
title