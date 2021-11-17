İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - BAŞKAN DEMİRTAŞ, ORTAK AKIL ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

HEMŞEHRİ DERNEKLERİ ŞEHRİMİZİN KÜLTÜREL ZENLİĞİNLİĞİDİR

Artvinliler Derneği'ni ziyaret eden ilkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kent kültürünün göçmen derneklerimizin faaliyetlerini zenginleştirerek ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi

Saitbey Mahallesi Demirciler Caddesi'nde bulunan Artvinliler dernek binasında gerçekleşen ziyarete dernek Başkanı Kazım Yılmaz ve dernek üyeleri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı karşıladı. Samimi sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Demirtaş, üst yapı faaliyetlerinin yanı sıra kent kültürüyle ilgili çalışmalara da büyük önem verdiklerini söyledi.

Samsun'un kalbi olan İlkadım ilçesine memleketimizin her köşesinden göçlerin olduğunu, gelen aileler vasıtasıyla kentte çok farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Kültürel mozaiğimiz ilçemizin en önemli zenginliği. Şehrimize değer katma adına aynı platform çatısı altında buluşan STK'larımızı tebrik ediyorum. İlkadım ilçemize daha iyi hizmet etmek için sivil toplum kuruluşlarımızın önerilerini alıyor, ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlkadım Belediyesi olarak fiziki çalışmaların yanında sosyal faaliyetleri de önemsediklerini, toplum sağlığını olumlu yönde etkileyen her çalışmaya destek olduklarının altını çizen Başkan Demirtaş, " İlkadım'da tüm coğrafyadan insanlar var. Herkes değişik yerlerden buraya toplanmış. Sonuçta bu da bizim zenginliğimiz. Bizler de buna karşı görevlerimizi yerine getiriyoruz. Derneklerle birlikte, ilçemizin zenginliklerini ve kültürümüzü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Artvinliler Dernek Başkanı Kazım Yılmaz, " Sivil toplum kuruluşları toplumda önemli bir yere sahip. Bu manada Samsun farklı kültürlerin mutlu ve huzurlu yaşadığı özel bir şehirdir. Alt kültürler farklı olsa da yaşadığımız şehir ortak değerimizdir. Kent kültürünün zenginleşmesine, birlik ve beraberliğin sağlanmasına hemşehri Dernekleri Platformu'nun alt kültürlerin aynı çatı altında toplanmış örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğuna inanıyorum. Şehrin dinamiği olan Yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilecek her türlü sosyal sorumluluk projesine destek vermek ve katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

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