Başkan Demirtaş kurban bağışını Kızılay'a yaptı
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Başkan Demirtaş kurban bağışını Kızılay'a yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş bu yıl kurban bağışını Türk Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesi'ne yaptı.

Başkan Demirtaş kurban bağışını Kızılay'a yaptı
24.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:38

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş bu yıl kurban bağışını Türk Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesi'ne yaptı.

Türk Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ile Genel Sekreter Kenan Yılmaz Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Demirtaş ziyarette Türk Kızılay'ına kurban bağışında bulundu. Kızılay'ın gerek yurt dışında ve gerekse yurt dışında büyük işler başardığını ve Türk Kızılay'ı ile gurur duyduklarını belirten Demirtaş, Kdz. Ereğli Kızılay Derneği yönetimine de çalışmalarında başarılar diledi.

Türk Kızılay Derneği Kdz.Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer'de Başkan Demirtaş'a anlamlı bağışından dolayı teşekkür ederek, Türk Kızılay'ı olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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