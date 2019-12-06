Başkan Demirci'den Bakan Kurum'a ziyaret

06.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:39

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ve Kentsel Altyapı Genel Müdürü Vedat Gürgen'i ziyaret etti.



Ziyaretler ile ilgili bilgi veren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. İlçemizin gelişimi ve vatandaşımızın daha sağlıklı ve deprem korkusu yaşamadan hayatını idame ettirebileceği konutlar için AK Parti Kütahya milletvekillerimiz ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Kentsel Altyapı Genel Müdürümüz Sayın Vedat Gürgen beyi ziyaret ettik. Ziyarette sayın Bakanımız gerekli çalışmaların hızla yapılması ve en kısa zamanda temel atılmasının talimatını vererek bizleri sizler adına mutlu etti. İlçemiz adına Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Sayın Murat Kurum beye, AK Parti Kütahya Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler'e ve Genel Müdürümüz Vedat Gürgen ve ekibine, İl Müdürümüz İbrahim Çatlatan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA