Başkan Demir: "Vezirköprü Hastanesi sadece ilçeye değil bölgeye de hizmet verecek"
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Başkan Demir: "Vezirköprü Hastanesi sadece ilçeye değil bölgeye de hizmet verecek"

22.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:47
Başkan Demir:

SAMSUN (İHA) – Vezirköprü'de incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapımı tamamlanan 200 yataklı devlet hastanesinin sadece Vezirköprü'ye değil bölgedeki il ve ilçelere de hizmet edeceğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Vezirköprü'de incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapımı tamamlanan 200 yataklı devlet hastanesinin sadece Vezirköprü'ye değil bölgedeki il ve ilçelere de hizmet edeceğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile birlikte Vezirköprü ilçesinde çeşitli incelemeler gerçekleştirdi. Hafta sonları ilçe ziyaretlerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile birlikte 820 dönüm mera alanı üzerine kurulacak olan ve üç etapta gerçekleştirilmesi planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi alanını inceleyerek bilgi aldı. Ardından Vezirköprü İlçe Belediyesi tarafından 2 bin 500 metrekare alanda inşa edilen soğuk hava deposunu gezdi.

Pazartesi günü hizmete açılacak olan Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde de incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Demir, "Yapımı tamamlanan ve en ileri hizmetlerle donatılmış Vezirköprü Devlet Hastanemizi ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan ve Milletvekilimiz Ahmet Demircan ile birlikte İl Sağlık Müdürümüz Muhammet Ali Oruç'tan bilgi aldık. Nitelikli yatak kapasitesini artıracak, modern sağlık hizmet sunumu gerçekleştirecek olan 200 yataklı Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Pazartesi günü itibariyle hizmete açılıyor. Sadece ilçeye değil, son teknolojiye sahip görüntüleme merkeziyle Havza, Sinop, Boyabat ve Durağan gibi çevre il ve ilçelerden gelecek hastalara da hizmet verecek. Sağlık alanında önemli yatırımlara imza atılan şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

İlçede tamamlanan yolları da inceleyerek mahallelilerle buluşan Başkan Demir, şunları söyledi:

"Vezirköprü ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde yapımı tamamlanan sıcak asfalt çalışmamızı inceledik. Ardından Susuz ve Kadıoğlu Mahallelerinde yaptığımız incelemelerin ardından hemşehrilerimizle buluştuk. Yollarımızı genişleterek daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Kırsal altyapıyı Türkiye'de ilk tamamlayan belediye olma yolunda hedefimize ulaşmak için canla başla çalışıyoruz." - SAMSUN

Başkan Demir: 'Vezirköprü Hastanesi sadece ilçeye değil bölgeye de hizmet verecek'
Başkan Demir: 'Vezirköprü Hastanesi sadece ilçeye değil bölgeye de hizmet verecek'
Başkan Demir: 'Vezirköprü Hastanesi sadece ilçeye değil bölgeye de hizmet verecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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