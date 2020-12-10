Başkan Demir: "Kırsal altyapıyı Türkiye'de bitiren ilk şehir olacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Demir: "Kırsal altyapıyı Türkiye'de bitiren ilk şehir olacağız"

10.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:48
Başkan Demir:

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesinde yapılan ve Türkiye'de ilk devlet destekli orman okulu olan Canik Namiye-Mümin Erol Orman Okulu'nu gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesinde yapılan ve Türkiye'de ilk devlet destekli orman okulu olan Canik Namiye-Mümin Erol Orman Okulu'nu gezdi. Burada yetkililerden bilgi alan Başkan Demir, daha sonra Gürgenyatak Mahallesi'ndeki yapımı devam eden yolu inceledi.

Her zaman halkla iç içe olan ve Samsun'u her alanda geleceğe taşımak için gece-gündüz çalışan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün Canik ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Beraberinde Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gencay ile birlikte Türkiye'nin devlet destekli ilk 'Orman Okulu'nu ziyaret eden Başkan Demir, yapılan yatırım hakkında bilgi aldı. Öğrencilere doğa bilinci aşılamak için kurulan Canik Namiye-Mümin Erol Orman Okulu'nun yapımı hayırsever iş insanı Sezai ve Recai Erol kardeşler tarafından tamamlanarak belediyeye teslim edildi. Anne ve babanın adının verildiği Canik Namiye-Mümin Erol Orman Okulu'ndaki incelemelerin ardından Gürgenyatak Mahallesi'ne geçen Başkan Demir, burada yapımı devam eden 5 bin 700 metrelik yolu inceledi. Vatandaşların kış şartlarında ulaşımda zorlandığı yolun eğimini düşürerek, yol genişletme çalışmalarının yapıldığı bölgenin daha konforlu ve güvenli hale getirileceğini belirten Başkan Mustafa Demir, "Kırsal altyapıyı Türkiye'de bitiren ilk şehir olacağımızı söylemiştik. Bu doğrultuda şehrimizin her noktasında ekiplerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, incelemelerinin ardından Canik Belediyesi'ne geçerek Başkan İbrahim Sandıkçı ile görüştü. - SAMSUN

Başkan Demir: 'Kırsal altyapıyı Türkiye'de bitiren ilk şehir olacağız'
Başkan Demir: 'Kırsal altyapıyı Türkiye'de bitiren ilk şehir olacağız'
Başkan Demir: 'Kırsal altyapıyı Türkiye'de bitiren ilk şehir olacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Demir: 'Samsun, Türkiye'nin en iyisi olacak'
Başkan Demir: "Samsun, Türkiye'nin en iyisi olacak"
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'İlk aşı olacaklar arasında temas riski olan kamu görevlileri olmalıdır'
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "İlk aşı olacaklar arasında temas riski olan kamu görevlileri olmalıdır"
Bilgisayar kursunu bitiren görme engelliler sertifikalarını aldı
Bilgisayar kursunu bitiren görme engelliler sertifikalarını aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Erkan Akçay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Sermiyan Midyat Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Burak Yılmaz Ali Palabıyık Kylian Mbappe Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Demir: "Kırsal altyapıyı Türkiye'de bitiren ilk şehir olacağız" - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 18:07:39. #1.14#
title