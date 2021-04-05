Başkan Demir, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü unutmadı
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Başkan Demir, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Demir, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü unutmadı

4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında Ardahan Belediyesi sahipsiz hayvan barınağında bulunan hayvanların Beslenmesi, Belediye Başkanı Faruk Demir ve gönüllüler ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapıldı.

4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında Ardahan Belediyesi sahipsiz hayvan barınağında bulunan hayvanların Beslenmesi, Belediye Başkanı Faruk Demir ve gönüllüler ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapıldı.

Başkan Demir, "Biz mazbatamızı aldığımızda dedik ki bize çiçek göndermeyin mama gönderin. Devamını bekliyoruz. Bu karda kışta kar yağdığı zaman sokak hayvanlarımız yiyecek bulamıyor. Barınaktaki hayvanlarımız sokaktaki hayvanlarımızdan daha iyi durumda. Buradan da duyan kişilere sesleniyorum, Serhat Ardahan'ımızın Sokak hayvanlarına ilginizi rica ediyoruz. Gönüllülerimizle belediye personelimizle, ilgili müdürlüğümüzle üstümüze düşeni değil yapılması gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz "dedi. - ARDAHAN

Başkan Demir, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü unutmadı
Başkan Demir, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü unutmadı
Başkan Demir, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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