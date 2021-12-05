Başkan Demez'den eşitlik vurgusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Demez'den eşitlik vurgusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Demez'den eşitlik vurgusu

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, kadın haklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadınların eşit fırsat ve imkanlardan faydalanabiliyor olmaları büyük önem taşımaktadır" dedi.

MALATYA (İHA) - Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, kadın haklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadınların eşit fırsat ve imkanlardan faydalanabiliyor olmaları büyük önem taşımaktadır" dedi.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğuna dikkat çeken Demez, "Kadının ilerlemesi konusu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşmış ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve imkanlardan faydalanabiliyor olmaları büyük önem taşımaktadır. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümünde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygı, rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title