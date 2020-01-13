Başkan'dan don uyarısı
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Başkan'dan don uyarısı

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, sayaç ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması konusunda vatandaşları uyardı.

13.01.2020 08:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:16
Başkan'dan don uyarısı

'nın Belediye Başkanı , sayaç ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması konusunda vatandaşları uyardı.


Başkan Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle abonelerimizi, sayaç ve tesisatlarını korumaları konusunda uyarma gereği duyduk. Su temini açısından sıkıntısız bir kış geçirilmesi için özellikle müstakil evlerde oturanların bu konuda tedbir almaları oldukça önemli" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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