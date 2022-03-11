Başkan Cömertoğlu'ndan işbirliği vurgusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Cömertoğlu'ndan işbirliği vurgusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Cömertoğlu'ndan işbirliği vurgusu

Malatya'nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, esnaflarla her zaman istişare içerisinde olduklarını belirterek, esnaflarla hizmet konusunda işbirliği için her zaman hazır olduklarını ifade etti.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, esnaflarla her zaman istişare içerisinde olduklarını belirterek, esnaflarla hizmet konusunda işbirliği için her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulunda yeni dönem için yeniden seçilen Şenol Sekizsu ve yönetimine 'Hayırlı Olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'na Arapgir Belediyesi Meclis Üyesi Basri Yılmaz, Arapgir Belediyesi Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem'de eşlik etti.

Başkan Sekizsu, seçim süreci boyunca yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler hakkında heyete bilgi verdi.

Başkan Cömertoğlu, esnaflarla her zaman istişare içerisinde olduklarını belirterek, esnaflarla hizmet konusunda işbirliği için her zaman hazır olduklarını kaydetti. Cömertoğlu, yönetimin görevlerinde başarılar da diledi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esnaf ve Sanatkarlar, Haluk Cömertoğlu, Malatya, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title