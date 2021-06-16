Başkan Çöl uluslararası foruma Türkiye'yi temsilen katıldı
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Başkan Çöl uluslararası foruma Türkiye'yi temsilen katıldı

Başkan Çöl uluslararası foruma Türkiye'yi temsilen katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 'Doğu ve Batı Arasında Anadolu' temalı ve 17 ülkenim katılımıyla gerçekleştirilen 4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Gölü Forumu'na Türkiye'yi temsilen konuşmacı olarak katıldı.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 'Doğu ve Batı Arasında Anadolu' temalı ve 17 ülkenim katılımıyla gerçekleştirilen 4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Gölü Forumu'na Türkiye'yi temsilen konuşmacı olarak katıldı.

Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu ve Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Derneği iş birliğiyle, dünyaca ünlü Kırgız yazar anısına toplanan forum, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış programına katıldığı forumda Türkiye'yi temsilen konuşmacı olarak Başkan Çöl katıldı. Başkan Çöl konuşmasında Aytmatov'un Türk dünyasındaki önemine ve değerine dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Çöl uluslararası foruma Türkiye'yi temsilen katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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