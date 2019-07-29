Başkan Çöl'den bisikleti çalınan çocuğa sürpriz hediye

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, evlerinin önünde bisikleti çalınan küçük çocuğa yeni bisiklet hediye etti.

Belediyenin sosyal medya ihbar hattına bir kadının, Yusuf Talha isimli küçük bir çocuğun evinin önünden bisikleti çalındığını ve ailenin maddi durumunun yetersiz olduğu gerekçesiyle yetkililerden yardımcı olunması konusunda talepte bulundu.

Konuyu, araştıran belediye yetkilileri, güvenlik güçlerinin ve ailenin Yusuf Talha'nın tüm aramalara rağmen bisikletin bulunamadığını öğrendi.

Yetkililer, daha sonra konuyu Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e iletti.

Başkan Çöl de Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yeni bir bisiklet alınarak ve küçük Yusuf Talha'ya sürpriz yapılarak teslim edilmesi talimatı verdi.

Belediye yetkileri, yeni bisikleti küçük çocuğun evine götürerek sürpriz yaptı.

Aldığı hediye karşısında duygulanan Yusuf Talha, "Başkan Mustafa amcaya çok teşekkür ederim. Çalınan bisikletimin yerine daha güzelini göndermiş. Artık buna gözüm gibi bakacağım. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA