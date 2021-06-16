Başkan Çimen Güven Tazeledi
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Başkan Çimen Güven Tazeledi

Başkan Çimen Güven Tazeledi
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BAŞKAN ÇİMEN GÜVEN TAZELEDİ Başkan Çimen güven tazelediGümüşhane Belediyeler Birliği Başkanlığına tekrar Ercan Çimen Seçildi.

BAŞKAN ÇİMEN GÜVEN TAZELEDİ Başkan Çimen güven tazeledi

Gümüşhane Belediyeler Birliği Başkanlığına tekrar Ercan Çimen Seçildi.

Gümüşhane Yerel Yönetimler Birliği olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Belediye Meclisi toplantı salonunda Gümüşhane Belediye Başkanı ve Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Ercan Çimen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, birlik üyesi Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Kubilay Bozalan ve birlik üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak Birlik Başkanlığı seçimleri yapıldı. Yapılan seçimde Belediye Başkanı Ercan Çimen, oy birliğiyle yeniden Yerel Yönetimler Birlik Başkanlığına seçildi.

Daha sonra Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi, asil ve yedek katip üye seçimi, birlik encümeni, plan ve bütçe komisyon üyeliği seçimleri yapıldı. Meclis 1. Başkan vekilliğine Aziz Nas 2. Başkan vekilliğinine Yakup Turgut öz kürtün oy birliğiyle seçildi. Katip üyeliklere ise, asil üye olarak Mustafa çakmak Halil Kutun yedek üyeliklere ise Sezai doğan, bahtiyar Özkan seçildi.

Birlik Encümen üyeliklerine Aziz Nas, Mutlu Özel, Turgay Kesler, Evren Evrim Özdemir, Enver Şen, Çetin Rıza Tanış, Yemen Demir oy birliğiyle seçildi.

Plan ve bütçe komisyon üyeliklerine ise, Özgül Alkan, Reşat Çalışkan ve Mutlu özel oy birliğiyle seçildi.

Toplantıda daha sonra birliğin 2020 yılı kesin hesabı ve 2020 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Çimen, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

16 Haziran 2021, Çarşamba

Kaynak: Habermetre

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