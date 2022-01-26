Başkan Çiftçi, yolda kalan tır şoförlerine çorba ikram etti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İstanbul istikametine gitmekte olup hava muhalefetinden dolayı gişelerde bekletilen tır şoförlerine sıcak çorba, sandviç ve çay ikram etti.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Şekerpınar gişelerinde geçişine izin verilmeyen ve uzun kuyruklar oluşturan tır ve kamyon şoförlerine Çayırova Belediyesi yardım elini uzattı. Belediye ekipleri, bir süredir yolda bekleyen araç sürücülerine yemek ve içecek ikramında bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de Şekerpınar gişelerinde İstanbul'a geçişine izin verilmeyen tır ve kamyon şoförlerini ziyaret etti. Sürücülerle sohbet eden Başkan Çiftçi, sıcak çorba ikramında bulundu. Çiftçi, "Gücümüz yettiğince vatandaşımızın yanındayız. Yolda bekleyen tüm arkadaşlara haberedelim kimse aç kalmasın" dedi. - KOCAELİ