Başkan Çiftçi minik misafirlerini ağırladı
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Başkan Çiftçi minik misafirlerini ağırladı

Başkan Çiftçi minik misafirlerini ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Sivas Sevgi Evlerinde konaklayan minikleri Gürün'de misafir etti.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Sivas Sevgi Evlerinde konaklayan minikleri Gürün'de misafir etti.

Çiftçi minik misafirlerini ilk olarak Belediye Meclis Salonu'nda ağırladı. Çocuklarla tek tek görüşüp sohbet etti. Çocuklarla birlikte Gökpınar gölü ve Şuğul kanyonunu gezdi. Günün sonunda yemek ikramında bulundu. Çiftçi, çocukların devletin şefkatli elinden sonra kendilerine emanet olduğunu belirtip, "Bu çocuklar önce devletimizin şefkatli kollarına sonra da bizlere emanettir. Onların her alanda başarılı bir genç olarak toplumumuzda saygın bir yere gelmesi en büyük arzumuzdur. Onun için bu süreçte bize nasıl bir görev verilirse bu görevi en nitelikle bir şekilde yerine getirme azmi ve kararlığı içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Her bir çocuğumuza başarılar diliyor ve onlara bu ortamı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi. - SİVAS

Başkan Çiftçi minik misafirlerini ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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