Başkan Çiftçi, Kış Yarısı Programına Katıldı

Sivas'ın Gürün ilçesi belediye başkanı Nami Çiftçi, İstanbul'da dernekler tarafından ortaklaşa düzenlenen Kış Yarısı programına katıldı.

Gürün Kültür Vakfı, Gürün köy dernekleri ve İstanbul Sivaslılar Derneğinin ortaklaşa geleneksel olarak düzenlediği Kış Yarısı programı bu yılda gerçekleştirildi. Gürün Belediye Başkan Nami Çiftçi'nin de katıldığı programa AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İstanbul Sivaslılar Dernek Başkanı Hanifi Toptaş, İstanbul Gürünlüler Kültür Vakfı Başkanı İbrahim Kala ve çok sayıda Sivaslı'da katıldı.

Programda konuşan Başkan Çiftçi, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İHA