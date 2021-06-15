Başkan Çiftçi'den Jandarmaya 182. yıl ziyareti
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Başkan Çiftçi'den Jandarmaya 182. yıl ziyareti

Başkan Çiftçi'den Jandarmaya 182. yıl ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Başkan Nami Çiftçi Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Rıza Duman'ı ziyaret etti.

Başkan Nami Çiftçi Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Rıza Duman'ı ziyaret etti.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Gürün İlçe Jandarma Komutanı Rıza Duman'ı ziyaret etti. Ülkemizin, Başkan Çiftçi ilçemizin emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunmasını şerefle yerine getiren jandarma teşkilatına şükranları sunduğunu belirterek, " Rabbim yapmış olduğunuz görevde sizleri ve ülkemizin en ücra köşelerinde görev yapan kahraman jandarmamızı korusun. Kahramanlıklarınız, fedakarlıklarınız, milletimizin gönlündedir, hiçbir zaman da unutulmayacaktır. Başarılarınız daim olsun" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Duman, Başkan Çiftçi'ye teşekkür etti. - SİVAS

Başkan Çiftçi'den Jandarmaya 182. yıl ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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