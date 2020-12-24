Başkan Ceyhun: "Muhtarlarımızın yanındayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Ceyhun: "Muhtarlarımızın yanındayız"

24.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:27
Başkan Ceyhun:

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Yerel yönetimlerimizin en önemli dinamiği muhtarlarımızın her zaman yanında ve ihtiyaç hissettikleri her noktada destekçileri olacağız" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Yerel yönetimlerimizin en önemli dinamiği muhtarlarımızın her zaman yanında ve ihtiyaç hissettikleri her noktada destekçileri olacağız" dedi.

Ceyhun, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Orhan Cengiz ile birlikte Okmeydanı ve Gültepe mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Ceyhun, "Muhtarlarımız Halil Kandemir ve Celal Batmaz ile bir araya gelerek, şehrimizle ilgili güncel konu başlıklarını değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizin en önemli dinamiği muhtarlarımızın her zaman yanında ve ihtiyaç hissettikleri her noktada destekçileri olacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun: 'Muhtarlarımızın yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Ünal Çeviköz Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Hande Erçel Aslı Tandoğan Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kar Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Ceyhun: "Muhtarlarımızın yanındayız" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:31:52. #1.15#
title