Başkan Ceyhun: " Kooperatifleşme büyük önem taşımaktadır"
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Başkan Ceyhun: " Kooperatifleşme büyük önem taşımaktadır"

Başkan Ceyhun: ' Kooperatifleşme büyük önem taşımaktadır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Aromatik bitkilerin paketlemesi çalışmalarına başlayan Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, kooperatifleşmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Aromatik bitkilerin paketlemesi çalışmalarına başlayan Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, kooperatifleşmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile birlikte adaçayı, papatya ve altınotu gibi aromatik bitkilerin paketlemesi çalışmalarına başlayan Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Çalışkan'dan kooperatif bünyesinde paketlemesi yapılan aromatik bitkiler hakkında bilgiler alan İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, halkın yaygın olarak kullandığı aromatik bitkilerin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından paketlenip pazarlanmasının üreticilere ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Çalışkan, İl Başkanı Ceyhun, Milletvekili Tan, İlçe Başkanı Var ve Belediye Başkanı Çalışkan'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun: ' Kooperatifleşme büyük önem taşımaktadır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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