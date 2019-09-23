Başkan Çetin: "Adana kültür ve sanatla anılsın"

23.09.2019 13:05

Çukurova Belediyesi tarafından Bülent Ecevit Sanat Parkı'nda yaptırılan Müzik Atölyesi'nin açılışı Başkan Soner Çetin tarafından yapıldı.



Müzik Atölyesi'nin açılış kurdelesi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Adana Korolar Federasyonu Başkanı Suat Yener tarafından kesildi.



Başkan Çetin, Adana'nın her alanda çok önemli değerlere sahip olduğunu belirterek, "Adana'nın bu değerleriyle anılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.



Başkan Soner Çetin, Çukurova'nın her tarafında kültür ve sanat olmasını istediğini söyledi. Başkan Soner Çetin, "Belediyenin temizlik, yol, park bahçeler gibi genel hizmetleri var. Bunların eksiksiz yapılması için yoğun çaba harcıyoruz. Bu hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi yanında halkımızın kültür sanat alanında beklentileri olduğunu biliyoruz. Bunun bilincinde hareket ediyoruz" dedi.



Adana'ya yeni festival



Adana'nın imajının olumlu yönde değişmesinde büyük katkı verdiklerini anlatan Başkan Çetin, "Adana'nın her alanda önemli değerleri var. Adana bunlarla bilinsin istiyoruz. Bu yıl bir karar aldık ve Jakaranda Kültür Sanat Fetivali'nin ilkini 2020 yılının Mayıs ayında yapmaya karar verdik. Bu Çukurova'ya özgü bir festival olacak. Portakal Çiçeği Karnavalı'nda olduğu gibi Adana'ya yüzbinlerce insan gelecek. Çok daha güzel işlere birlikte imza atacağız" şeklinde konuştu.



Başkan Soner Çetin, sanatseverlerden parkı boş bırakmamalarını ve kültürel, sanatsal faaliyetlerle doldurmalarını istedi.



Adana Korolar Federasyonu Başkanı Suat Yener de konuşmasında kültür sanat etkinliklerine verdiği destekten dolayı Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Adana'daki korolardan seçilen solistlerin oluşturduğu koro bir konser verdi. Konser müzikseverlerin beğenisi ile izlendi. - ADANA

Kaynak: İHA