Başkan Çetin: "15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir"
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Başkan Çetin: "15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir"

Başkan Çetin: '15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık tarihimize bakmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir" dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık tarihimize bakmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir" dedi.

Pursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şehitlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik Kur'an tilaveti ile başladı. Mustafa Karataş'ın 15 Temmuz ile ilgili sohbetinin de yer aldığı program, Murat Belet'in ilahileri ve Talha Bora Öge'nin şiir dinletisi ile devam etti. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte açılış konuşmasını Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yaptı.

"Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir"

Konuşmasında 15 Temmuz şehitlerini minnetle anan Başkan Çetin, "Bugün devlet ve millet hayatımızda gördüğümüz 15

Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde bir aradayız. Hain kurşun ve bombalar ile şehitler kervanına katılan 251 şehidi anıyorum. 15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık tarihimize bakmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir. Cumhurbaşkanımızın çağırısıyla her kesimden, her mezhepten insanıyla Türkiye'nin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bugün ilk programı yaptığımız Şehitlik Meydanı'nı da bütün şehitlerin aziz ruhuna armağan edelim" dedi. - ANKARA

Başkan Çetin: '15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir'
Başkan Çetin: '15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çetin: "15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir" - Haberler
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