Başkan Çerçioğlu, Eğrikavak Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Efeler'in Eğrikavak Mahallesini ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na köylü kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Eğrikavak ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ile Süleyman Bülbül'ün yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin de eşlik etti.

Yüzlerce Eğrikavaklı vatandaş tarafından karşılanan Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyet, vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı yürümekte zorlandı.

Mahallelerinde Başkan Çerçioğlu'nu ve beraberindeki heyeti misafir etmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Eğrikavak Muhtarı Muhsin Kıyar bir konuşma yaptı. Kıyar "Atatürk Türkiye'sinin çağdaş büyükşehir belediye başkanı, mahallemize hoş geldiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden ne istediysek yaptınız. Mahallemize yaptığınız hizmetler için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanarak desteklerinin Başkan Çerçioğlu'yla olduğunu söyledi.

Buluşmada mahalleliye seslenen Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın tüm mahalleleri gibi Eğrikavak'a da birçok yatırım yaptıklarını, önümüzdeki dönemde de bu yatırımlara devam edeceklerinin altını çizdi. "Öncelikle kadınlarımıza bizi böylesine güzel karşıladıkları için çok teşekkür ediyorum. Eğrikavak Mahallemize 10 kilometre asfalt, 2 bin 350 metre içme suyu, 1.380 metre de yağmur suyu hattı çalışması yaptık" diye konuşan Başkan Çerçioğlu, mahalleye yeni bir sulama gölediyle Musluca yolunu da yapacaklarını söyledi.

Buluşma sonrası vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'yla hatıra fotoğrafı çekildi. - AYDIN

Kaynak: İHA