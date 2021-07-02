Başkan Çerçi Ortaköy'de vatandaşlarla buluştu
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Başkan Çerçi Ortaköy'de vatandaşlarla buluştu

Başkan Çerçi Ortaköy'de vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Ortaköy ile devam etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Ortaköy ile devam etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretleri kapsamında Ortaköy Mahallesi'ndeydi. Cuma Namazını Ortaköy Camisi'nde kılan Başkan Çerçi, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin bölgede yapımı devam eden yatırımları da yerinde inceledi. Ziyarette Başkan Mehmet Çerçi'ye, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri eşlik etti. - MANİSA

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Başkan Çerçi Ortaköy'de vatandaşlarla buluştu
Başkan Çerçi Ortaköy'de vatandaşlarla buluştu
Başkan Çerçi Ortaköy'de vatandaşlarla buluştu
Başkan Çerçi Ortaköy'de vatandaşlarla buluştu
Başkan Çerçi Ortaköy'de vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çerçi Ortaköy'de vatandaşlarla buluştu - Haberler
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