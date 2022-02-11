Başkan Çerçi ev ziyaretleriyle sorunları dinliyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ev ziyaretleri yaparak vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor.

İlçede önemli projelere imza atan Yunusemre Belediyesi, vatandaşlarıyla da sık sık bir araya geliyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ev ziyaretleri yaparak vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor. Gönül Belediyeciliği ile sıkıntı yaşayan tüm vatandaşların bir nebze de olsa yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Çerçi, sık sık bu tür ziyaretler yaptıklarını söyledi. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi bir yandan vizyon projeleri hayata geçirirken; bir yandan da sosyal projelerine devam ediyor. Pandemi dolayısıyla tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Tabi ülkemiz de bu durumdan etkilendi. Biz de ilçemizde gönül belediyeciliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarını aşmalarına destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Bu süreçte ben de ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ediyorum. Onların taleplerini, bizden beklentilerini dinliyorum. Vatandaşımızın teveccühü çok güzel. Bu tür ziyaretleri yapmayı sürdüreceğim" diye konuştu. - MANİSA