Başkan Çerçi Emniyet Müdürü Uslusoy'u ağırladı
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u ağırladı.
27.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:10
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u ağırladı.
Geçtiğimiz aylarda Manisa'ya atanan İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Manisa'nın en büyük ilçesi olan Yunusemre'de şehrin ihtiyaçlarına cevap veren projeler ürettiklerini kaydeden Başkan Çerçi, kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Pandemi döneminde özellikle emniyet teşkilatının gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini aktaran Belediye Başkanı Çerçi, Emniyet Müdürü Uslusoy'a teşekkür etti. Başkan Çerçi, günün anısına Ömer Uslusoy'a tablo hediye etti. - MANİSA
Kaynak: İHA