Başkan Cemil Şahin; "Kutsal bir meslek can çekişiyor" Aydın Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahini "Ülkemizde toplum, gıda, çevre ve hayvan sağlığı için gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla kelleleri koltukta görevlerini icra eden veteriner hekimler artık maalesef büyük bir çıkmaz içerisine girmiştir" dedi.

Veteriner hekimlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Oda Başkanı Cemil Şahin, "Devletin hiçbir kurumundan destek göremediğimiz gibi, artan resmi prosedürler, tahsil edilemeyen alacaklar, acımasızca yükselen girdi maliyetleri veteriner hekimlerimizi büyük bir psikolojik yıkıma sürüklemektedir. Ülkemizde en çok intihar vakalarının yaşandığı meslek grubu haline geldik. Gencecik, pırlanta gibi, gençliğinin baharında veteriner hekimlerimizi defnederken toprak dahi utanıyor. Gelinlik, damatlık giydiremeden, kefene sarmanın acısı dayanılabilir gibi değil. Yoğun çalışma şartlarımız, ekonomik durumumuzun günden güne çıkmaza girmesi nedeniyle yuvalarımız dağılıyor, boşanma oranının en yüksek olduğu meslek gruplarından biri haline geliyoruz. Kuş uçmaz kervan geçmez yerlere sağlık götürebilmek için yollarda trafik kazalarında can veriyoruz, mezbahalarda sağlıklı gıda için bıçaklı satırlı saldırılara maruz kalıyoruz, zoonoz hastalıklara yakalanıp hastane köşelerinde günlerce yoğun bakım altında destek ünitelerine bağlı yaşıyoruz, ekonomik döngümüzü sağlayamadığımız için boynumuzda iple can veriyoruz. Maddi olarak biraz nefes almak için KOSGEB kredilerine müracaat etmek istiyoruz ancak kodumuzdan dolayı destek alamıyoruz, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza veresiye hesap ile kendimiz kredi sağlarken, biraz soluk almak adına destek görmek adına devlet bankalarına müracaat ediyoruz, bize özel uygun faizli kredi alamıyoruz. Anamızın ak sütü gibi helal olan yıpranma payımız sırtımızı dayamak istediğimiz devletimiz tarafından elimizden alınıyor, herkese veriliyor bize gelince kulaklar tıkanıyor" dedi.



"Hr yere, donanımsız, yetersiz, gereksiz bir sürü veteriner fakültesi açılıyor" diyen Şahin, "Devletin ihtiyacı olmasına rağmen atama yapmamasından dolayı, yıllardır mezunlarımız atama bekliyor, böyle kutsal bir mesleğe sahip olmalarına rağmen ailelerinin ellerine bakmak durumunda kalıyorlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, bunca fedakarlığa rağmen, bir de kendini bilmez sözde hayvan severler tarafından gece gündüz linç ediliyoruz. Onurumuz, gururumuz, haysiyetimiz ayaklar altına alınıyor. Meslek örgütlerimizin ülkenin sağlığı amacıyla her geçen gün güçlendirilmesi, desteklenmesi gerekirken, örgütümüzün taleplerine kulaklar tıkanıyor, güçlenmesinin önüne geçiliyor. Hayatın her alanına dokunan, muadili olmayan, böylesine kutsal bir meslek can çekişiyor. Bu meslek uğruna kayıp giden hayatların, dağılan yuvaların vebali taşınamaycak kadar ağırdır. Bu sorumluluk hepimizin sorumluluğudur. Bu vebal, çözüm için elini taşın altına koymayan, tüm siyasi partilerden, kamu kurumlarından, vatandaşına kadar tüm devletin, hepimizin sorumluluğudur. Artık sesimize kulak tıkamayın, toplum sağlığının teminatı olan bir meslek bitiriliyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

