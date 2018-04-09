Başkan Çelik, Yörüklerin Misafiri Oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz Pazar günü Sancaklı Yörükler Derneği'nin Sülüklü Göl çevresinde düzenlediği Piknik etkinliğinde, Yörük vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve eşi Tülin Çelik, Sancaklı Yörükler Derneği'nin Sülüklü Göl'de bu yıl ikincisi düzenlediği Piknik programında Yörük vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşlarla birlikte yayık ayran yaptı. Sülüklü Göl çevresinde kurulan çadırlarda piknik yapan vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Çelik, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Çelik' e geçtiğimiz Hafta sonu gerçekleşen etkinlikte Başkan Yardımcısı Bilal Demir'de eşlik etti.

Sancaklı Yörükler Derneği olarak Yörük Kültürünü en iyi şekilde yaşatmak için bu tür projeler yaptıklarını ifade eden Sancaklı Yörükler Derneği Başkanı Ahmet Hulusi Arslan "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Bahar Şenliğimizi Şehzadelerimizin eşsiz doğa manzarasına sahip olan Sülüklü Göl mevkiinde gerçekleştiriyoruz. Nasip olursa bu güzel etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz. Bu etkinliğimizde ki en büyük amacımız insanlarımızı güzel doğal mekanlarda bir araya getirmek, kaynaşmayı sağlamak ve birlik ve beraberliği tesis etmek. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan değerli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her projemizde bizlerin yanında oldular. Bugüne kadar vermiş oldukları tüm destekler nedeni ile kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan farklı etkinlikler ile Yörük kültürünün Şehzadeler'de en iyi şekilde yaşatıldığını ifade eden Başkan Çelik "Bu gün burada Yörük kültürüne ait olan ne varsa hepsi burada birebir yaşatılıyor. Doğa harikası olan bu bölgede böylesine güzel etkinliklerin yapılması Şehzadelerimizin tanıtımına da büyük katkılar sağlıyor. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA