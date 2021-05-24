Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Camisi ve Türbesi'nde yapılan çalışmaları inceledi
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Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Camisi ve Türbesi'nde yapılan çalışmaları inceledi

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | Yerel

Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Camisi ve Türbesi'nde yapılan çalışmaları inceledi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin Yiğitbaş Veli Cami ve Türbesi'nin bulunduğu alanda yaptığı çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce...

Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Camisi ve Türbesi'nde yapılan çalışmaları inceledi

MANİSA - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin Yiğitbaş Veli Cami ve Türbesi'nin bulunduğu alanda yaptığı çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yapılan Yiğitbaş Veli Camisi'ni yenileme çalışmalarının da birkaç aya kadar bitirileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Bilal Demir ve ilgili daire müdürleri ile birlikte belediyenin Yiğitbaş Veli Cami ve Türbesi'nin bulunduğu alanda yaptığı çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çelik şöyle konuştu: "Şehzadeler Belediyesi olarak Yiğitbaş Veli Hazretlerinin türbesinin yanındaki üç parselde gerçekleştirdiğimiz abdesthane yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan caminin yenilenmesi çalışmaları devam ediyor. Bölge müdürümüzden aldığım bilgiye göre birkaç ay içerisinde de cami çalışmaları tamamlanmış olacak. Cami inşaatı ile birlikte tabi çevredeki kaldırım ve yollar da bozuldu. Teknik arkadaşlarımız ile birlikte hem yapılan çalışmaları incelemek hem de neler yapılacağını planlamak üzere geldik. Cami inşaatının tamamlanması ile birlikte bozulan yollar ve kaldırımları da yapacağız. Burayı, gelen ziyaretçilerin rahatlıkla ziyaretlerini gerçekleştirebilecekleri güzel bir alana dönüştüreceğiz. Cami inşaatının da tamamlanması ile birlikte alan camisi, haziresi ve sosyal donatı alanları ile Şehzadeler'e, bölgeye yakışır bir alan olacak. Şimdiden hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Camisi ve Türbesi'nde yapılan çalışmaları inceledi
Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Camisi ve Türbesi'nde yapılan çalışmaları inceledi
Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Camisi ve Türbesi'nde yapılan çalışmaları inceledi
Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Camisi ve Türbesi'nde yapılan çalışmaları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel

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