- Başkan Çebi vatandaşlardan gelen soruları cevapladı- Başkan Çebi sosyal medya üzerinden gelen...
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- Başkan Çebi vatandaşlardan gelen soruları cevapladı- Başkan Çebi sosyal medya üzerinden gelen...

- Başkan Çebi vatandaşlardan gelen soruları cevapladı- Başkan Çebi sosyal medya üzerinden gelen...
06.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:24

- Başkan Çebi vatandaşlardan gelen soruları cevapladı Başkan Çebi sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtladı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi "Konuş Küçükçekmece" adlı uygulamayı başlatarak sosyal medya platformlarından gelen vatandaşların sorularını yanıtladı.

- Başkan Çebi vatandaşlardan gelen soruları cevapladı

Başkan Çebi sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtladı

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi "Konuş Küçükçekmece" adlı uygulamayı başlatarak sosyal medya platformlarından gelen vatandaşların sorularını yanıtladı.

Yeni tip korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi sosyal medya ve dijital platformlardan gelen soruları yanıtladı. 6 haftadır her Çarşamba günü yapılan canlı yayınlarla halktan gelen sorular yanıtlanarak sorunlara çözüm aranıyor.

"Amacımız Küçükçekmece'deki tüm halkımızla buluşabilmek"

Program hakkında bilgi veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: " Konuş Küçükçekmece programını aslında korona virüsle beraber başlattık. Buradaki amacımız şuydu; daha önce 2020 Mart ve Nisan aylarında bir kent kurultayı yapmayı planlıyorduk. Bundaki amacımız Küçükçekmece'deki tüm halkımızla buluşabilmek ve bir yıllık yapmış olduğumuz çalışmaları konuşabilmek, hesap verebilmek ne yaptığımızı anlatabilmek, onların bilgilerinden istifade etmek ve Küçükçekmece Belediyesi'ni halkına açabilmekti. Korona ile ilgili bu toplanma kısıtlaması getirilince istemesek de ertelemek zorunda kaldık. Konuş Küçükçekmece diye bir programa dönüştürdük bunu haftada bir yapıyoruz, bu 6'ncı oluyor yanılmıyorsam, Küçükçekmece Tv'den devam ediyoruz. İnsanlar soru soruyorlar, ihtiyaçlarını bildiriyorlar. Bizde onlara buradan canlı olarak cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.

- Başkan Çebi vatandaşlardan gelen soruları cevapladı- Başkan Çebi sosyal medya üzerinden gelen...

Kaynak: İHA

Manşet

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