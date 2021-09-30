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Başkan Çebi'den Trabzon Valisi Ustaoğlu'na Taziye Ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Çebi'den Trabzon Valisi Ustaoğlu'na Taziye Ziyareti

Kaymakam Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Burhan Akyıldız, Meclis Başkan Vekili Ekrem Reis ve Meclis Üyesi Mustafa Akgün ile birlikte geçtiğimiz günlerde babası vefat eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na...

TRABZON (Habermetre) - Kaymakam Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Recep Çebi, Ak Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Burhan Akyıldız, Meclis Başkan Vekili Ekrem Reis ve Meclis Üyesi Mustafa Akgün ile birlikte geçtiğimiz günlerde babası vefat eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na taziye ziyaretinde bulundular.

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Haber: Başkan Çebi'den Trabzon Valisi Ustaoğlu'na Taziye Ziyareti - Haberler
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