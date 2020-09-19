Başkan Çalkaya Gazileri evlerinde ziyaret etti
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Başkan Çalkaya Gazileri evlerinde ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanın verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, Balçova'da kutlandı.

Başkan Çalkaya Gazileri evlerinde ziyaret etti
19.09.2020 13:18 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:21

Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanın verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, Balçova'da kutlandı. Balçova Cumhuriyet Meydanında resmi tören yapılırken Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da kahraman gazileri evlerinde ziyaret etti.

Atatürk'e Gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Balçova'da da kutlandı. Balçova'daki kutlama programı sabah Cumhuriyet Meydanında düzenlenen resmi törenle başladı. Törene gaziler ile birlikte Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Garnizon Komutanı Albay İlker Yaşar, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar Atatürk Anıtına çelenklerin bırakılmasının ardından İstiklal Marşını okudu. Gaziler ve ilçe protokol üyeleri törenin ardından Balçova Emekli Astsubaylar Derneğinde sohbet etti.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da ilçede yaşayan gazileri ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Gaziler ile sohbet eden Başkan Fatma Çalkaya, "Sizler canınızın bir parçasını gözünüzü kırpmadan vatan savunması için feda ederken elbette bir karşılık beklemediniz. Ama bu ülkede nefes alan her yurttaşın sizlerin bu fedakarlığınızın farkında olması gerekiyor. Biz de bu duyarlılığı sağlamak adına çalışıyoruz. Bugün ben ve Semtevindeki görevli arkadaşlarım tüm gazilerimizi ziyaret ederek küçük bir hatıra takdim etmek istedik. Balçova Belediyesi personelinden belediye meclis üyesine ve belediye başkanına kadar yılın her günü 24 saat sizlerin emrindedir" diyerek duygularını dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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