Başkan Çalkaya Eğitim Emekçilerini unutmadı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik ünvanının verilişinin yıl dönümü olarak kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Balçova'da bir dizi etkinlikle kutlandı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da ilçedeki 687 Öğretmen ile Balçova Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenlere üzerlerinde isimleri yazılı birer kalem seti ve çiçek hediye etti.

Eğitim emekçisi Öğretmenlere üzerinde 'Aydınlık geleceğimizin güvencesi kıymetli öğretmenim, Öğretmenler gününüz kutlu olsun' yazılı bir not ileten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için ihtiyacımız olan Çağdaş Öğretmenlerimize bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

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