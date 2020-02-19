Başkan Çalkaya, 6 ayda bin 500 vatandaşla yüz yüze görüştü

19.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:44

İzmir'in Balçova ilçesinde, vatandaşların sorunlarını yüz yüze dinlemek için halk günü uygulaması başlatan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 6 ayda bin 500 kişi ile görüştü.



Göreve geldikten kısa bir süre sonra vatandaşların sorunlarını daha rahat dinlemek için halk günü uygulaması başlatan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 6 ayda bin 500 kişinin kendisini ziyaret ettiğini açıkladı. Vatandaşların dertlerini ve sorunlarını yüz yüze dinlemek için başlatılan uygulamanın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çalkaya, sorun bulamadığı tek konunun işsizlik ve artan hayat pahalılığı olduğunu belirtti.



Çalışmalarının çok yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Çalkaya, "Belediye içindeki işlerimizin yanı sıra İzmir genelinde katılmamız gereken toplantılar oluyor. Bunların dışında sürekli olarak yaşlılarımızı, hastalarımızı veya yeni doğum yapmış anneleri ziyaret ediyorum. Belediyeye gelen vatandaşımızın benimle görüşmeden geri gitmemesi için Salı günlerini halk günü olarak belirledik. Gelen vatandaşlarımızın derdini dinliyorum, sohbet ediyoruz, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Halk günü sayesinde birçok sorunu bürokratik gecikmelere takılmadan çözdüklerini belirten Fatma Çalkaya, şöyle devam etti:



"Bazen çok küçük bir müdahale ile çözülecek sorunlar resmiyete takılınca gecikiyor. Bunları hemen çözüyoruz; ama işsizlik ve hayat pahalılığı karşısında çaresiz kalıyoruz. Ne yazık ki en büyük talep bu yönde. Yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz çocuklarına iş bulmak için geliyorlar. Gencecik anneler çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamadıklarını ifade ediyorlar. İş için başvuruları elimizden geldiği kadar özel firmalara yönlendiriyoruz. Bu sayede birçok gencimize iş imkanı bulduk; ama yeterli olmuyor. Umarım işsizliğin çözümü için gerekli adımlar en kısa sürede atılır. Sosyal yardımlar ise şu anda en çok bütçe ayırdığımız konuların başında geliyor; çünkü biz destek olmasak insanlar evinde aç yatacak, yakacak parası, çocuğuna okul harçlığı bulamayan çok sayıda vatandaşımız var." - İZMİR

Kaynak: İHA