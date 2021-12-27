BAŞKAN ÇAKIN E-SPOR İÇİN KOLLARI SIVADI

UŞAK (Habermetre) - Uşak Belediyesi'nin "Bir Gençlik Projesi" sloganıyla hayata geçirdiği Genç Kuşak Topluluğu, bir ilke daha imza attı. 160 gencin katılımı ile gerçekleşen E-Spor Turnuvası, yoğun ilgiyle karşılaştı. 34 takımın birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da katıldı.

Life E-Spor'da düzenlenen turnuvada Başkan Çakın, gençlerle birlikte Valorant adlı video oyunu oynadı. Ayrıca Başkan Çakın turnuvaya, yaptığı açıklamalarla da damga vurdu.

"GENÇ KUŞAK İLE BİRLİKTE PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Turnuvaya saatler öncesinden yaptığı antrenmanla hazırlanan Başkan Çakın, kendisinin de gençler kadar heyecanlı olduğunu belirterek, "Gençler bu konuda çok marifetli. Biz işin altından nasıl kalkacağımızı bilmiyoruz ama turnuvanın çok keyifli olacağına inanıyorum. Biz Uşak Belediyesi olarak, gençlerimizi her alanda desteklemeye, onlarla eğlenmeye ve Uşak'ı onlar için daha keyifli hale getirmek için Genç Kuşak ile birlikte projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"E-SPOR FAALİYETLERİNE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Başkan Çakın, doğru kullanılması halinde E-Spor faaliyetlerinin gençlere birçok faydasının olduğuna da vurgu yaparak, "Gençlerimize hızlı düşünme, strateji geliştirme gibi artı değerler sağlayan E-Spor faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

GENÇ YETENEKLERE BÜYÜK MÜJDE!

Yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çakın, gençlere bir de müjde verdi. Başkan Çakın, "Önümüzdeki yıl içerisinde Uşak'ımıza bir E-Spor Kulübü de kazandırmayı düşünüyoruz. Burada Uşak'tan yetenekli gençlerimize sahip çıkıp, diğer spor branşlarında olduğu gibi Uşak'ımızı başarılı bir şekilde temsil etmelerini arzu ediyoruz. Bu konuda da destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çakın, söz konusu kulübün sadece oyun oynama merkezi olmayacağının da altını çizerek, "Bu işi tamamıyla sporcu mantalitesi ile yürütebilecekleri bir kulüp çerçevesinde bu organizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Buna yönelik plan ve projelerimizi yaptık. Bu konuda yetenekli gençlerimizi bulup onları Uşak'ımızı temsil etmek için yetiştirmeye ve onlara koçluk yapmaya başlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"GAYET GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ"

Life E-Spor işletmecisi Murat Korkmaz da 21 senedir bu sektörde olduğunu kaydederek, İşletmecilik kariyeri boyunca ilk kez bir kamu kurumunun böyle bir organizasyona destek verdiğinin altını çizdi. Korkmaz, "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın'a teşekkürlerimizi sunarız. Bizim için gayet güzel bir başlangıç oldu. Devamının gelmesini dileriz" ifadelerini kullandı.

GENÇLER ETKİNLİKTEN MEMNUN KALDI

Turnuvaya katılan E-Sporculardan Şerif Kahyaoğlu ise böyle bir turnuvanın Uşak'ta ilk defa düzenlendiğini belirterek, bu tarz etkinliklerin devam etmesini diledi.

Bir diğer E-Sporcu Mehmet Salim Yılmaz da bir kamu kuruluşunun bu tarzda etkinlikler düzenlemesinin şehir adına olumlu bir gelişme olduğunu aktararak, "Gayet memnunuz. Katılımcı arkadaşlara başarılar diliyorum. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"BÖYLE GELİŞMELER MUTLULUK VERİCİ"

Katılımcılardan bir diğer E-Sporcu Oğuzhan Özer ise daha önce çeşitli E-spor turnuvalarında birincilik elde ettiğini anlatarak, bu turnuvada da hedeflerinin birincilik olduğunu belirtti. Etkinlik için Genç Kuşak Ekibine ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakına teşekkür eden Özer, "Gençler olarak böyle etkinliklere ihtiyacımız var. Böyle gelişmeler mutluluk verici" diye konuştu.

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