Başkan Çağırıcı, Mazbatasını Almasıyla Ustalık Dönemi'ne Başladı

31 Mart Yerel seçimlerinde aldığı yüzde 57.89 oy oranıyla 3'üncü kez Bağcılar Belediye Başkanı seçilen Lokman Çağırıcı, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İlhami Yılmaz'ın elinden alarak göreve başladı.

Cumhur İttifakı tarafından Bağcılar Belediye Başkanı adayı gösterilen Lokman Çağırıcı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 229 bin 593 oy alarak, yüzde 57.89 oy oranıyla 3'üncü kez Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Bağcılar'da yeni dönemin başlangıcı için Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde mazbata teslim töreni düzenlendi. Programda Çağrıcı'yı beraber görev yaptığı arkadaşları, eski ve yeni meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer yalnız bırakmadı.

"AYRIM YAPMADAN TOPLUMUN HER KESİMİNE HİZMETİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Bağcılar halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı şunları söyledi:

"42 yıldır yaşadığım, 32 yıldır siyaset yaptığım ve belediyecilikte 20 yılı doldurduğum Bağcılar'da 25. Yıla Bismillah diyoruz. Bana bu şerefi bahşeden Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Öncelikle Bağcılar halkına şükranlarımı sunuyorum. Partilerimiz zihniyetlerimiz farklı olabilir. Ama biz hep 'Önce İnsan' sloganıyla hareket ettik. Bağcılar'ın sloganı bu oldu. Alevi, Sünni, Kürt ve Türk ayrımı yapmadan toplumun her kesimine hizmetimize devam ediyoruz. Vatana, millete, ezana, bayrağa ve İslam'a zarar vermedikçe herkes başımızın üstündedir. Bağcılar az konuşur çok iş yapar. Bundan sonra da böyle olacak İnşallah. Yine aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yapacak çok işlerimiz var. 1453'te kurulan Cumhur ittifakının devamı için sizlerden dua istiyorum."

Törene AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, MHP İlçe Başkanı Onur Yeliş, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı üyeleri ve İlçe Seçim Kurulu çalışanları da katıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA