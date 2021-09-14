Başkan Çağırıcı: 'Bağımlılık, küresel bir sorun haline geldi' - Haberler
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Başkan Çağırıcı: "Bağımlılık, küresel bir sorun haline geldi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çağırıcı:

Bağcılar Belediyesi, Yeşilay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkısıyla düzenlenen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitim Projesi (TBM)" düzenlenen törenle başladı.

Bağcılar Belediyesi, Yeşilay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkısıyla düzenlenen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitim Projesi (TBM)" düzenlenen törenle başladı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuşmasında bağımlılık konusunun küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi küresel bir sorun haline geldiğini belirterek, mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

Teknoloji, tütün, alkol gibi madde bağımlılığı ile sağlıklı yaşam konusunda çocuklar, gençler ve veliler olmak üzere toplumun tamamını bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitim Projesi'nin açılışı programı Bağcılar'da düzenlendi. Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulundaki törene veliler yoğun ilgi gösterdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuşmasında bağımlılık konusunun küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi küresel bir sorun haline geldiğinin altını çizdi. Yeşilay'ın bu konudaki mücadelesinin önemli olduğunu da hatırlatan Çağırıcı, mücadelede, ilk önce çocukların bağımlılıktan korunmasının önem taşıdığını belirtti. Çağırıcı, "Velilere yönelik böyle faydalı programların yapılması çok önemli. Çünkü çocuğun iyi eğitim alması ve davranışlarının takip edilmesi ailede başlıyor. Aile toplumun yapı taşıdır. Yine, çocuğun gelişimi çevresiyle gerçekleşiyor. Arkadaş çevresi de iyi takip edilmeli" diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelenin inanarak ve hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini de söyleyen Çağırıcı, ayrıca tüm kurum ve kuruluşların Yeşilay'ın çalışmalarına paydaş olmasının önemine dikkat çekti.

"Yeşilay simge kurum haline geldi"

Yeşilay İstanbul 3. Bölge Koordinatör Başkanı Mustafa Arslan ise Yeşilay'ın Türkiye'de 120 şubesi, 65 ülkede temsilciliği ve 81 ilde YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) bulunduğunu ifade etti. Yeşilay'ın çalışmalarından örnekler sunan Arslan, her türlü desteği veren Başkan Çağırıcı'ya da teşekkür etti. Yeşilay'ın bağımlılık konusundaki çalışmalarına ve aldığı önlemlere dikkat çeken Yeşilay Bağcılar Şube Başkanı Aysel Çelik Boz ise "Veliler, edindikleri bilgilerle ve aldıkları önlemlerle çocuklarını kötü alışkanlıklardan koruyacaklardır" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bülent Işık ise Yeşilay'ın yalnız Türkiye'de değil, dünyada bağımlılıkla mücadelede marka haline geldiğini kaydetti. Program sonunda protokol velilere Yeşilay rozeti taktı.

Programa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan'ın yanı sıra çok sayıda veli katıldı. - İSTANBUL

Başkan Çağırıcı: Bağımlılık, küresel bir sorun haline geldi

Başkan Çağırıcı: Bağımlılık, küresel bir sorun haline geldi

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Haber: Başkan Çağırıcı: 'Bağımlılık, küresel bir sorun haline geldi' - Haberler
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