Başkan Büyükkılıç, Ürgüp'te bağ bozumuna katılıp pekmez kaynattı - Haberler
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Başkan Büyükkılıç, Ürgüp'te bağ bozumuna katılıp pekmez kaynattı

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Başkan Büyükkılıç, Ürgüp'te bağ bozumuna katılıp pekmez kaynattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ürgüp Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Festival Köyü'nün açılışı ile 49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali'ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ürgüp Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Festival Köyü'nün açılışı ile 49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada bağ bozumu yapan kadınlarla birlikte pekmez kaynattı.

Başkan Büyükkılıç, çeşitli etkinliklerle kutlanan ve Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen 49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali'ne katıldı. Kurulan festival köyünde başlayan etkinlikte, Ürgüp'ün köylerinin stantları, folklor ve animasyon gösterileri, uluslararası resim sergisi, yemek ikramları, yarışmalar ve üzüm ikramları yapıldı. Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, "Tabi Kapadokya bizim olmazsa olmazımız. Nevşehir'imiz, Ürgüp'ümüz, Göreme'miz ya da diğer ilçelerimiz adeta yüz akımız. Turizm potansiyeli denilince, medeniyetler buluşması denilince, tarih denilince buradaki dokuyu, buradaki hazzı, buradaki neşeyi hiçbir zaman tarif edemeyiz" dedi.

"ET İLE TIRNAK GİBİYİZ"

Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve diğer çevre illerin et ve tırnak gibi birbirinin ayrılmaz parçası olduklarını ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim arzumuz hep birlikte yükselmek, hep birlikte yücelmek, hep birlikte zenginleşmek. O açıdan da bölgemizi bir zenginlikler bölgesi olarak nitelendirmek. Tabi ki buranın merkezi Ürgüp'ümüz, Göreme'miz ve Nevşehir'imiz. O açıdan bu birlikteliğimizin bereketini yaşamak anlayışı ve inancı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizi geliştiriyoruz, genişletiyoruz, bölgemize zenginlikler katıyoruz. Bu tür etkinlikler olduğu neyi gösterir biliyor musunuz, bölgenin altyapısının bittiğini, dolayısıyla sosyal ve kültürel zenginliklerin artık konuşulmaya başlandığını gösterir. Mehmet başkanım ben sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum. Böyle güzellikleri ülkemize, bölgemize kazandırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum."

Festival alanında stantları gezen ve yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, burada bağ bozumu yapan kadınlarla birlikte pekmez kaynatmayı da ihmal etmedi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün ev sahipliği yaptığı etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da eşlik etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Ürgüp'te bağ bozumuna katılıp pekmez kaynattı

Başkan Büyükkılıç, Ürgüp'te bağ bozumuna katılıp pekmez kaynattı

Başkan Büyükkılıç, Ürgüp'te bağ bozumuna katılıp pekmez kaynattı

Başkan Büyükkılıç, Ürgüp'te bağ bozumuna katılıp pekmez kaynattı

Başkan Büyükkılıç, Ürgüp'te bağ bozumuna katılıp pekmez kaynattı

Başkan Büyükkılıç, Ürgüp'te bağ bozumuna katılıp pekmez kaynattı

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Haber: Başkan Büyükkılıç, Ürgüp'te bağ bozumuna katılıp pekmez kaynattı - Haberler
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