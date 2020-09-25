Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a maç öncesi moral ziyareti
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Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a maç öncesi moral ziyareti

25.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:47
Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a maç öncesi moral ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Kayserispor'u ziyaret ederek, yarın Kadir Has Stadyumunda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi takıma başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Kayserispor'u ziyaret ederek, yarın Kadir Has Stadyumunda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi takıma başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi Kayseri'nin marka değerlerinden Kayserispor'u ziyaret ederek, Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ile Teknik Direktör Bayram Bektaş ile bir süre görüştü. Başkan Büyükkılıç, "Yarın Erzurumspor ile olan maçımızda da inşallah başarılar diliyorum. Cenabı Allah mahcup etmesin diyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi dayanışmamız berekete vesile olacak" dedi. Kayserispor'un yarın oynanacak maçtan iyi sonuçla ayrılacağına yürekten inandığını dile getiren Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Kayserispor olmazsa olmazımız. Sağ olsun gerek iş hayatında, gerekse yönettiği süreç içerisinde başarılı olarak gerçekten kamuoyunda yer edinen Berna başkanımızın ve ekibinin başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah Kayserisporumuz'a her zaman olduğu gibi isteklerimizi sürdüreceğimizi her zaman yanlarında olduğumuzu da paylaşmak istiyorum. Yarın Erzurumspor ile olan maçımızda da inşallah başarılar diliyorum. Cenabı Allah mahcup etmesin diyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi dayanışmamız berekete vesile olacak. Değerli başkanımıza böyle bir zor bir görevi yüklendiği için özellikle teşekkür ediyorum"

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise, ziyaretin maç öncesi olmasının anlamlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu;

"Ziyaretin bugün olması çok anlamlı biliyorsunuz yarın maçımız var. Heyecanlıyız. Tam da yeni antrenmanımız bitti. Tatlılar gelmiş, başkanımız tatlı tavsiyelerle motive edecektir. Bizim için bu tip ziyaretler önemli, camiamızın yalnız olmadığının göstergeleri başkan olduğum günden beri kriz yönetmeye çalışıyoruz. Çok şükür ligden düşmedik. Tekrar süper ligde mücadele ediyoruz" - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a maç öncesi moral ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a maç öncesi moral ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a maç öncesi moral ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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