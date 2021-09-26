Başkan Büyükkılıç Pastırma ve Sucuğun Merkezi Karpuzatan'da Esnafla Buluştu - Haberler
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Başkan Büyükkılıç Pastırma ve Sucuğun Merkezi Karpuzatan'da Esnafla Buluştu

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Başkan Büyükkılıç Pastırma ve Sucuğun Merkezi Karpuzatan'da Esnafla Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Karpuzatan'daki esnafları ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinledi.

KAYSERİ (Habermetre) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Karpuzatan'daki esnafları ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinledi. Büyükkılıç, "Karpuzatan'daki sektörün hem beklentilerini, taleplerini, hem de mevcut durumlarını öğrenme, değerlendirme, birlikte görüşme fırsatı bulduk" dedi. Başkan Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti İl Yönetimi ile birlikte Karpuzatan bölgesinde faaliyet gösteren Gözde Et Kombinası sahibi Recep Bağlamış'ı, Bakanlar Et Kombinası sahibi Hamdi Bakan'ı, Müslümoğlu Et Kombinası sahibi Ercan Aras'ı, Danacı Sucuk ve Pastırma sahibi Mustafa Danacı'yı, Özmen Et Kombinası sahibi Bayram Özmen'i, daha sonra da Hızal Et Kombinası sahibi Mustafa Hızal'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi olarak Karpuzatan'da altyapı, elektrik sistemleri ve asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirerek esnafa her zaman destek olduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, Karpuzatan'daki bir grubu ziyaret etmek suretiyle sektörün beklentilerini, taleplerini, hem de mevcut durumlarını öğrenme, değerlendirme, birlikte görüşme fırsatı bulduklarını ifade etti. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak burada yapılan çalışmalarla ulusal ve uluslararası boyutta pastırmanın, sucuğun merkezi olan Karpuzatan'ı en iyi şekilde temsil edilecek konum ve duruma getirme şeklinde gayret gösterdiklerini kaydetti. Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti: "Gerek kanalizasyon ile ilgili iyileştirme, gerek elektrikleri yer altına alma ve daha sonrasında da burada asfaltını yapmak suretiyle de şehrimizin bir bakıma vitrini olan ulusal ve uluslararası boyutta pastırmanın sucuğun merkezi olan bu semtimizi, Karpuzatan'ımızı en iyi şekilde temsil edilecek konum ve duruma getirme şeklinde gayretlerimizi paylaşmış olduk. Her gittiğimiz yerde buradaki esnaflarımız, dostlarımız bizlere hem teşekkür etti, hem de makul olan görüşlerini bildirerek, makul olan talepleriyle ilgili bizlerden görüş aldılar. Sayın bakanımızla inşallah onlar da cevap verecek çalışmalarımız zaten sürüyor. Bizler de onlara teşkilatlarımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, layık olma yolunda gayret gösteren anlayışla birbirimizi kucakladık diyelim. Birbirimize dua ettik. İnşallah bu anlayışla da çalışmalarımıza devam edeceğimizi paylaşıyor, Cenab-ı Allah'tan helalinden bol rızık dileyerek, hayırlı günler temenni ediyorum.

"BAKAN YILDIZ, BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A KARPUZATAN'DAKİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Büyükkılıç ile birlikte Karpuzatan'da esnaf ziyaretinde bulunan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından Taner Yıldız ise, Karpuzatan'daki esnafın memnuniyetini bizzat gördüklerini belirterek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Yıldız, hem Büyükşehir Belediyesi'nin, hem de ulusal olarak kendi politikalarının uygulama alanlarından bir tanesi olan Karpzuatan'da olduklarını belirterek, "Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç Ağabeyimize bir kez daha teşekkür ediyorum ekibiyle beraber. Buradaki memnuniyeti bizzat esnafımızla müşahede ettik. Özellikle son dökülen asfaltın, bütün elektrik tesislerin, bütün altyapının elden geçirildiği bir yer haline getirilmiş" diye konuştu. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Bakanımızın şehrimizdeki pastırma ve sucuk üreten Karpuzatan Tesislerini gezmeleri ve buradaki kardeşlerimizin istek ve taleplerine fırsat vermelerini Kayseri Ticaret Borsası olarak şükranlarla karşılıyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAKAN YILDIZ VE BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NI DA GEZDİ

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Bakan Taner Yıldız ile birlikte Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret ederek, ürünleri inceledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezen, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, esnaflara bereketli alışverişler diledi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "NEREDE O DOKSANLI YILLAR" KONULU ETKİNLİĞE KATILARAK, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Bakan Taner Yıldız ile birlikte AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Kayseri Kalesi'nde düzenlenen "Nerede O Doksanlı Yıllar" konulu etkinliğe katılarak, gençlerle bir araya geldi.

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Haber: Başkan Büyükkılıç Pastırma ve Sucuğun Merkezi Karpuzatan'da Esnafla Buluştu - Haberler
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