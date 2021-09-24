Başkan Büyükkılıç: Kayseri'de 'Yurt bulamıyorum' diyen varsa buyursun gelsin

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "5 üniversitenin rektörleri ile el ele, gönül gönüle çalışıyoruz. 'Yurt bulamıyorum' diyen kardeşiniz varsa buyursun, gelsin. Burası Kayseri ve 'hayırseverler şehri'" dedi.

Kentte Melikgazi Belediyesi tarafından hayırsever desteğiyle yapılacak Saniye Şahin Yıldırım Anaokulu'nun temel atma töreni düzenlendi. Törene AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda kişi katıldı.