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Başkan Büyükgöz, Kirazpınar sakinlerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Büyükgöz, Kirazpınar sakinlerini dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları kapsamında Kirazpınar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları kapsamında Kirazpınar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Emlak Konut Alpaslan İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; belediye başkan yardımcıları Dursun Ali Arslan, Selamet Güner, Yusuf Burkut, Mehmet Dinç, Remzi Şeker, ilgili birim müdürleri, AK Parti İlçe teşkilatı yöneticileri ve mahalleli katıldı. Hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde devam eden çalışmalar ve belediyecilik çalışmalarına ilişkin bilgi veren Zinnur Büyükgöz, "Anlattık, dinledik, meşveret ettik. Hamdolsun; katılımcı yerel yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz halk meclislerimiz ziyadesiyle verimli geçiyor. Değerli mahalle sakini kardeşlerime katılımlarından ve katkılarından ötürü bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. El birliğiyle ve gönül gönüle vererek Gebze'mizi daha modern bir kent haline birlikte dönüştüreceğiz inşallah" dedi. Başkan Büyükgöz, belediye hizmetlerine ilişkin sunumunun ardından Kirazpınar Mahallesi sakinlerinin sorularını cevaplandırdı, talep ve isteklerini dinledi. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz, Kirazpınar sakinlerini dinledi

Başkan Büyükgöz, Kirazpınar sakinlerini dinledi

Başkan Büyükgöz, Kirazpınar sakinlerini dinledi

Başkan Büyükgöz, Kirazpınar sakinlerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zinnur Büyükgöz, Emlak Konut, Ali Arslan, Gebze, Yerel, Haberler

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