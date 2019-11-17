Başkan Büyükgöz Dünya Konsey üyeliğine seçildi

17.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:54

UCLG-MEWA'nın Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlediği yönetim organlarının yenilendiği kongrede Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dünya Konsey üyeliğine ve Bölge Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.



UCLG-MEWA'nın Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlediği yönetim organlarının yenilendiği kongrede Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dünya Konsey üyeliğine ve Bölge Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA'nın Güney Afrika'da düzenlediği kongrede Gebze'yi temsil eden Büyükgöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Gebzemizi temsil ettiğimiz Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen Dünya Kongresinde, Dünya ve Bölge Konsey Üyeliğine ve Bölge Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildik. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" mesajını paylaştı.



Başkan Büyükgöz ayrıca Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Fas'ın Al Hocemia Belediye Başkanı Mohamed Boudra'yı tebrik etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA