Başkan Büyükakın, ''Yürüyüş yolu harika olacak''

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kocaeli'nin simge noktalarından İzmit Yürüyüş Yolu, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın hayata geçirdiği projeyle çok daha güzel ve vatandaşların mutlu olduğu güzergâha dönüşecek.

İzmit Yürüyüş Yolu projesinin yapım çalışmalarını yakından takip eden, esnaf ve vatandaşlarla bir kez daha görüşen Başkan Büyükakın, projenin geldiği son durum hakkında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Yapı Kontrol Daire Başkanı Serkan Ihlamur'dan detaylı bilgi aldı. Projeyi hayata geçiren çalışanlarla da sohbet ederek emekleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Gerek kentimiz gerekse İzmit için, yeni Yürüyüş Yolu projemiz harika olacak. Burada alın teri döken emekçilerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

"TARİHİNE DE UYGUN BİR YAŞAM ALANI OLACAK"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu incelemede, projenin tüm detayları ile yakından ilgilendiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Malzeme seçiminden işçiliğe, planlamadan yapım sürecine kadar çok titiz çalıştık" ifadesini kulanarak şunları dile getirdi: "Her zaman ifade ettiğimiz gibi her projemizde önce insan diyoruz. İşte İzmit Yürüyüş Yolu projemiz de tam da bu amaca uygun, halkımızın mutlu olacağı, tarihine de uygun bir yaşam alanı olacak" şeklinde konuştu. "Yeni yatırımlarımızla kentimizi bir kez daha kucaklarken, insana ve yaşama dair saygımızı da ortaya koyduğumuz eserlerle gösteriyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Şehrimize dair hassasiyetimizi tüm çalışmalarımız da gösterirken, Yürüyüş Yolu projemizde de bunun en güzel örneğini sergiliyoruz." ifadelerini sarf etti.

"TÜM İMKAN VE KABİLİYETİMİZİ ORTAYA KOYUYORUZ"

Şehirle özdeşleşmiş, daha modern, daha yeşil, daha huzurlu bir İzmit Yürüyüş Yolu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Büyükakın, "Annelerimiz, kıymetli evlatlarıyla daha keyifli bir yaşam sürecekleri bu proje için ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İnsanımızın daha çok kullanımına olanak sağlayacak projemizle, vatandaşlarımız şehrin keyfine varacak. Kocaelilerle ve İzmitli hemşerilerimizle birlikte yürüdüğümüz bu hizmet yolunda, enerjimizi yine kadirşinas milletimizden alıyoruz. Kentimizin tamamında olduğu gibi İzmit'imiz için de tüm imkân ve kabiliyetimizi ortaya koyuyoruz. Halkımızın huzuru, mutluluğu ve konforlu bir yaşamı için de gayret gösteriyoruz. Bizler eserlerimizle konuşuyor, milletimizin takdirini alıyor, dualarıyla geleceğe yürüyoruz" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Bültenler