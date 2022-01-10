Başkan Büyükakın: TURKOVAC ülkemiz için gurur kaynağıdır

KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Üniversite Hastanesi başta olmak üzere Kocaeli'deki farklı hastanelerde görev yapan doktorların yanı sıra sağlık kurumlarının idarecileri ve eczacılarla bir araya geldi. Birliktelikte sağlıkta şidde, aşılama, bağımlılıkla mücadele ve sağlık çalışanlarına Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan destekler ele alındı. Sağlık çalışanlarına şiddete tepki gösteren Başkan Büyükakın, "Doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık personelimizin bugüne kadar gösterdiği fedakârca gayret için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkesi ve milleti için çalışan sağlık çalışanlarımızın güvenliği ve huzurlu bir şekilde çalışabilmesi için hepimize görev düşüyor" dedi.

DÜNYADA COVİD-19 AŞISI ÜRETEN 9 ÜLKEDEN BİR TANESİ OLDU

Sağlık sektöründe çalışanlara verilen ücretsiz ulaşım ve toplu konut projesine de teşekkür edilen toplantıda, sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin önlenmesine dönük görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye'de sağlık alanında yaşanılan gelişmelere de vurgu yapılan görüşmenin sonunda bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, "Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşımız TURKOVAC ile Türkiye, dünyada Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden bir tanesi oldu. Bu çok ama çok önemlidir. Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini de bu buluşmayla bir kez daha tebrik ediyorum. TURKOVAC ülkemiz için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Geldiğimiz noktada TURKOVAC'ı itibarsızlaştırmaya çalışanlara da asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"BİLİM İNSANLARIMIZA SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ"

Toplantının ardından çekilen hatıra fotoğrafı sonrası birlikteliği değerlendiren Başkan Büyükakın, "Bu kadim milletin içerisinden çıkmış bilim insanlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Milli aşı için gündüzlerini gecelerini harcayan ve büyük emek veren kıymetli hocalarımıza buradan selam gönderiyorum. Bilimin ışığından ayrılmadan ülkemize hizmet eden her insanımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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